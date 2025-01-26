Трамп подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю бомб массой 2 000 фунтов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что снял введенный его предшественником на посту Джо Байденом запрет на передачу Израилю авиационных бомб массой 2 000 фунтов (порядка 907 килограммов).
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