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Трамп подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю бомб массой 2 000 фунтов

Трамп подтвердил, что снял запрет на передачу Израилю бомб массой 2 000 фунтов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что снял введенный его предшественником на посту Джо Байденом запрет на передачу Израилю авиационных бомб массой 2 000 фунтов (порядка 907 килограммов).

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