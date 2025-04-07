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Nvidia прекратила поддержку Flow и отдала её в руки фанатов

Nvidia прекратила поддержку Flow и отдала её в руки фанатов

PhysX — это движок физики, который Nvidia активно продвигала в 2000-х и 2010-х годах. Он позволял играм вроде Mirror’s Edge или Batman: Arkham Asylum создавать реалистичные эффекты: разлетающиеся осколки, дым или ткань, реагирующую на ветер.

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