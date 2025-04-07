Nvidia прекратила поддержку Flow и отдала её в руки фанатов

PhysX — это движок физики, который Nvidia активно продвигала в 2000-х и 2010-х годах. Он позволял играм вроде Mirror’s Edge или Batman: Arkham Asylum создавать реалистичные эффекты: разлетающиеся осколки, дым или ткань, реагирующую на ветер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии