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Что из себя представляет армия Франции

Что из себя представляет армия Франции

10K прочитали Франция располагает не многочисленными, но высокотехнологичными и мобильными вооруженными силами, которые завершили процесс реформирования в 2015.

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