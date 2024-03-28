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Василевский превзошел рекорд Гашека по набранным очкам среди вратарей

Василевский превзошел рекорд Гашека по набранным очкам среди вратарей

Андрей Василевский достиг отметки в 20 набранных очков в НХЛ. В ночь на 28 марта в Тампе (штат Флорида, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бей Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз».

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