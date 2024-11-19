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Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ограничениями США будет Лавров

Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ограничениями США будет Лавров

Россия не станет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, ранее предложенного избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под ограничениями находится глава МИД РФ Сергей Лавров.

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