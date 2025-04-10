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Царьград

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Джорджеску: Румынию сделают ключом к развязыванию войны с участием НАТО

Джорджеску: Румынию сделают ключом к развязыванию войны с участием НАТО

Румынию благодаря своему географическому положению могут сделать ключом к развязыванию третьей мировой войны, в которой примет участия НАТО.

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