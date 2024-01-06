Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Просто развеяли прах

Просто развеяли прах

Борис Волгин Как говорил спартанский поэт Хилон, "о мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды".

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Комментарии
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Галина Малыхина
👍😀👍👍
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14 час.
Валерий Бирюков
Трудно обвинить их в пристрастности. Разве кто-то толкал подавляющее большинство жителей на концерты этой безголосой швали? Нет! Разве не сами ломились на их выступления с так называемыми &quot;песнями&quot;, в которых одна фраза под какофонию повторялась по 20 раз в течение 3-х минут, рассчитанных не дебилов? Да ещё добровольно не хило оплачивала этот бред, озвученный под &quot;фанеру&quot;?
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12 час.

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