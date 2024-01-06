Просто развеяли прах

Валерий Бирюков

Трудно обвинить их в пристрастности. Разве кто-то толкал подавляющее большинство жителей на концерты этой безголосой швали? Нет! Разве не сами ломились на их выступления с так называемыми "песнями", в которых одна фраза под какофонию повторялась по 20 раз в течение 3-х минут, рассчитанных не дебилов? Да ещё добровольно не хило оплачивала этот бред, озвученный под "фанеру"?