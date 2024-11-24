Нарколог Исаев посоветовал начать новогоднее застолье с мяса и рыбы

Новогоднее застолье традиционно не обходится без шампанского и других алкогольных напитков. Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной Палаты РФ Руслан Исаев в беседе с aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии