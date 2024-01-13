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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ассоциация туроператоров России утвердила четыре новых национальных турмаршрута

Ассоциация туроператоров России утвердила четыре новых национальных турмаршрута

Четыре новых национальных туристических маршрута в России в 2024 году представила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России и сопредседатель экспертного совета по определению национальных туристических маршрутов Майя Ломидзе.

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