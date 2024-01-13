Ассоциация туроператоров России утвердила четыре новых национальных турмаршрута

Четыре новых национальных туристических маршрута в России в 2024 году представила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России и сопредседатель экспертного совета по определению национальных туристических маршрутов Майя Ломидзе.
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