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Реакция жены Джигурды на его шалости с Волочковой

Реакция жены Джигурды на его шалости с Волочковой

Реакция жены Джигурды на его шалости с Волочковой Елена ГалицкаяЖена актера Никиты Джигурды Марина Анисина поддержала супруга после того как в социальных сетях оказалось «слито» видео его «грязных танцев» с Волочковой.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Горячев
Мало,что сливают фото/видео из личного пространства....так еще и переписку личную. Очень все это похоже на в заранее обговоренные пиары.
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17 час.

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