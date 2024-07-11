ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Когда произошла первая операция по изменению пола?

Когда произошла первая операция по изменению пола?

Человеку, отягощенному так называемыми духовными скрепами, тяжело приходится в веселом таиландском городе Паттайя.

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Комментарии
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А
Александр24
Был у нас в деревне парень. Голос у него был высокий, работал дояром, чаще общался с женщинами. Никогда, естественно, не был женат. В 30 лет повесился. Было это почти 65 лет назад. Вот такие игры природы. Тогда причины этого не понимали и затравили парня. Но это единицы, а что сейчас творится?  Извращенцы захлестнули мир и здесь уже это не ошибки природы.
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Майя Maja
Ящик Пандоры давно открыт. Конец настанет только тогда, когда Богу будет угодно его захлопнуть через великие потрясения для человечества. . Сами люди этого остановить никогда уже не смогут.
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