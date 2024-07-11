Человеку, отягощенному так называемыми духовными скрепами, тяжело приходится в веселом таиландском городе Паттайя.
Когда произошла первая операция по изменению пола?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Был у нас в деревне парень. Голос у него был высокий, работал дояром, чаще общался с женщинами. Никогда, естественно, не был женат. В 30 лет повесился. Было это почти 65 лет назад. Вот такие игры природы. Тогда причины этого не понимали и затравили парня. Но это единицы, а что сейчас творится? Извращенцы захлестнули мир и здесь уже это не ошибки природы.
Ответить
15 час.
Майя Maja
Ящик Пандоры давно открыт. Конец настанет только тогда, когда Богу будет угодно его захлопнуть через великие потрясения для человечества. . Сами люди этого остановить никогда уже не смогут.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии