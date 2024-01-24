Воробьев обсудил модернизацию энерго- и теплоснабжения с представителями «Газпрома»

РИАМО - 24 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями компании «Газпром» для обсуждения планов по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.