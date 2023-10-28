Подлодка «Краснодар» прибудет в Кронштадт из Средиземного моря для ремонта

По данным ТАСС, ее ремонт планируют завершить в апреле 2024 года. Подводная лодка «Краснодар» выйдет из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и прибудет в конце ноября на плановый ремонт в Кронштадтский морской завод.