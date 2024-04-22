Эксперты прогнозируют «революцию зарплат» и конец эпохи дешевого труда в России Ирэн ОрлонскаяИсследование, проведенное Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), показало, что высокие доходы участников спецоперации и работников военно-промышленного комплекса (ВПК) оказывают положительное влияние на экономику России.
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