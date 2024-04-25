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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В эту пятницу разработчики WoW: Cataclysm Classic приглашают игроков протестировать р...

В эту пятницу разработчики WoW: Cataclysm Classic приглашают игроков протестировать р...

В эту пятницу разработчики WoW: Cataclysm Classic приглашают игроков протестировать рейтинговые поля боя вместе с нимиНа этой неделе команда разработчиков World of Warcraft: Cataclysm Classic решили провести техническое тестирование, в котором проверят работоспособность рейтинговых режимов полей боя и нагрузку серверов.

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