В эту пятницу разработчики WoW: Cataclysm Classic приглашают игроков протестировать р...

В эту пятницу разработчики WoW: Cataclysm Classic приглашают игроков протестировать рейтинговые поля боя вместе с нимиНа этой неделе команда разработчиков World of Warcraft: Cataclysm Classic решили провести техническое тестирование, в котором проверят работоспособность рейтинговых режимов полей боя и нагрузку серверов.