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Захарова: Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина

Захарова: Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина

Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина, Россия при этом не является инициатором недружественных действий, заявила представитель российского МИД Мария Захарова агентству DPA.

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