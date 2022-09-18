Политика Сегодня

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Политолог Обичкина объяснила заявление Ле Пен в поддержку России

Политолог Обичкина объяснила заявление Ле Пен в поддержку России

Заявление лидера фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен об ошибочном участии Франции в антироссийских санкция было сделано не с целью оказать поддержку России, а с целью выступить против политики президента страны Эммануэля Макрона.

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