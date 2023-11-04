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В Роскачестве рассказали, могут ли учителя забрать у ребёнка телефон во время занятий

В Роскачестве рассказали, могут ли учителя забрать у ребёнка телефон во время занятий

Орловским родителям и учителям специалисты Роскачества рассказали, может ли по закону учитель забирать мобильные телефоны у учеников во время урока, а также на чьей стороне будет закон, если ребёнка выгнать из класса во время занятий.

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