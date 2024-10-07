«Многие остались без работы»: ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию ВПК в Днепропетровской области ВС РФ сегодня ночью нанесли ракетный удар по предприятию в Павлограде Днепропетровской области.
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«Многие остались без работы»: ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию ВПК в Днепропетровской области ВС РФ сегодня ночью нанесли ракетный удар по предприятию в Павлограде Днепропетровской области.
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