Техно-«демократия»: власти США пытаются установить контроль за соцсетями и искусственным интеллектом

3 мая с Украины, где в последние месяцы изо всех сил борются с тлетворным влиянием мессенджера Telegram, пришла довольно-таки комичная новость: замглавы Национального совета по телерадиовещанию Коваль признал, что киевский режим.
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