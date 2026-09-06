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Плющенко после турнира в Токио поздравил свою ученицу Жилину, выступающую за Азербайджан: «С достойными прокатами и попаданием в топ-6 среди сильнейших фигуристок мира»

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил свою ученицу Веронику Жилину с дебютным выступлением в сезоне.

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