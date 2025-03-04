Pantera Championship – Voievod – III издание: Каушаны стали столицей спорта Молдовы

Город Каушаны 1 марта принял третье издание соревнования Voievod Pantera Championship. Мероприятие собрало талантливых молодых спортсменов со всей страны, предоставив им возможность сделать шаг от любительства к профессиональной карьере в боевых искусствах.
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