Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

37 подписчиков

Почему ружьё ТОЗ-106 называют «смерть председателя»: память, зашитая в прозвище

Почему ружьё ТОЗ-106 называют «смерть председателя»: память, зашитая в прозвище

Некоторые названия появляются будто из ниоткуда — и при этом звучат так, словно существовали всегда. Когда я впервые услышал словосочетание «смерть председателя» применительно к небольшому охотничьему ружью, то подумал, что речь идёт о каком-то старинном оружии времён Гражданской войны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым