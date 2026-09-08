Почему ружьё ТОЗ-106 называют «смерть председателя»: память, зашитая в прозвище

Некоторые названия появляются будто из ниоткуда — и при этом звучат так, словно существовали всегда. Когда я впервые услышал словосочетание «смерть председателя» применительно к небольшому охотничьему ружью, то подумал, что речь идёт о каком-то старинном оружии времён Гражданской войны.