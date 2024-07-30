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Тарханов о «Краснодаре»: «Игра не выстроена, организация хромает. В матче с Махачкалой было много провалов» 

«Быки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0) в Мир РПЛ, а также проиграли «Зениту» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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