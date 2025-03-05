Более 20 машин врезались в грузовик на трассе М-5 в Оренбургской области, сообщает МВД региона. Массовая авария произошла после того, как столкнулись три грузовых автомобиля и прицеп «Камаза» опрокинулся, перекрыв дорогу.
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