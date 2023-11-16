В Барнауле отметили юбилей алтайского крайсовпрофа

В рамках торжественного собрания вспомнили 75-летнюю историю профобъединения и провели церемонию награждения профсоюзных активистов Фото: АКСОП В Барнауле 15 ноября отметили 75-й день рождения регионального союза организаций профсоюзов.
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