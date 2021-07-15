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«Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало!» – в семье Плющенко и Рудковской горе

«Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало!» – в семье Плющенко и Рудковской горе

Яна Рудковская с Панчо Лидия ГубинаПродюсер Яна Рудковская и ее муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко переживают настоящее горе – умер друг их семьи – померанский шпиц по кличке Панчо, дома его называли Панчиком.

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