«Врачи не смогли спасти! Ночью его не стало!» – в семье Плющенко и Рудковской горе

Яна Рудковская с Панчо Лидия ГубинаПродюсер Яна Рудковская и ее муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко переживают настоящее горе – умер друг их семьи – померанский шпиц по кличке Панчо, дома его называли Панчиком.
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