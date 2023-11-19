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Будет вкусно

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Картофельные язычки - вкуснее жареной картошки и полезнее чипсов. Готовить 3 минуты + время на приготовление

Картофельные язычки - вкуснее жареной картошки и полезнее чипсов. Готовить 3 минуты + время на приготовление

Картофельные язычки - очень вкусное блюдо из самой обычной картошки. Готовить очень просто и легко.

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Комментарии
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TM
Tatyana Maranjyan
Я картошку так готовлю, но уходит у меня ну никак не три минуты. Очень вкусно. Укропом и чесноком не посыпаю, но иногда смазываю маслом ( именно смазываю, масла должно быть ничтожно мало)
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6 час.

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