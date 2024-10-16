Производитель из Одинцова обновил линию фасовки плавленого сыра

Компания «Виола» завершила проект по обновлению линии фасовки на своем заводе в Одинцовском округе. Оборудование американского производства удалось модернизировать в условиях санкций и невозможности приобрести запчасти из-за границы.
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