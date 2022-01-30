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За сутки в России выявили 121 228 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 121 228 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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