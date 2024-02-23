В NASA заявили, что корабль Odysseus высадился на Луну

Американский частный беспилотный лунный корабль «Одиссей» совершил успешную посадку на Луну в районе южного полюса спутника, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем аккаунте в X.
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