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Царьград

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Двое челябинцев вернулись домой из украинского плена

Двое челябинцев вернулись домой из украинского плена

Радостное известие пришло от регионального уполномоченного по правам человека.С возвращением, парни! Ещё двое военнослужащих южноуральцев освободились из украинского плена и приехали на родину.

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