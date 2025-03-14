Хит-просвет от группы "Чайф"

1998 год. Екатеринбург. Солист группы "Чайф" Владимир Шахрин собирается в отпуск. Зная, что их друг давно не отдыхал вместе с женой, коллеги делают щедрый подарок – покупают романтический тур во Францию, где в это самое время проходит чемпионат мира по футболу.