Комментатор Дмитриева о возвращении Медведева в топ-3: будет зависеть от игры

Советская теннисистка, спортивный комментатор Анна Дмитриева рассказала, от чего будет зависеть возвращение российского теннисиста Даниила Медведева в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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