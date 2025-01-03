Зеленский: вторжение в Курскую область повлияет на ход переговоров

Украинский лидер считает, что атака на русский регион может стать "тузом в рукаве".Президент Украины считает, что атака на Курскую область может послужить сильным козырем на переговорах по урегулированию.
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