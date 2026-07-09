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В Адыгее стартовала профилактическая операция «Спасти урожай»

В Адыгее стартовала профилактическая операция «Спасти урожай»

Сотрудники МЧС приступили к проверке готовности сельхозтехники к уборочной кампании. Особое внимание уделяется наличию и исправности первичных средств пожаротушения, искрогасителей и систем выпуска отработавших газов.

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