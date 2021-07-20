Контроль соблюдения масочного режима в транспорте проверяют сотрудники администрации Керчи совместно с полицейскими.

Во внимании рабочих групп соблюдение предписаний Роспотребнадзора о профилактических мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в частности ношение масок в транспорте, а также информирование пассажиров о действующих ограничениях.
Во внимании рабочих групп соблюдение предписаний Роспотребнадзора о профилактических мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в частности ношение масок в транспорте, а также информирование пассажиров о действующих ограничениях.
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