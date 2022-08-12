Крымчане могут получить бесплатные лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний

Граждане, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания в острой форме, имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».