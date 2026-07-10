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Испания Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 10 июля 2026

В пятницу, 10 июля, сыграют Испания и Бельгия в матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу.

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