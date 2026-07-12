В Москве простились с продюсером РЕН ТВ Владимиром Филимоновым

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В Москве 12 июля проводили в последний путь человека, который создавал истории, знакомые миллионам – креативного продюсера РЕН ТВ, руководителя дирекции производства кино и сериалов Владимира Филимонова.
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