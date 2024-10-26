Опубликованы спутниковые снимки ЗРК MIM-104 Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. Аэропорт и столицу Украины защищает сразу как минимум 10 пусковых установок только в данном районе.
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Опубликованы спутниковые снимки ЗРК MIM-104 Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. Аэропорт и столицу Украины защищает сразу как минимум 10 пусковых установок только в данном районе.
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