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"Газпром" сократил транзит газа в ЕС до 42,3 млн кубометров в сутки

"Газпром" сократил транзит газа в ЕС до 42,3 млн кубометров в сутки

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, где расположена газоизмерительная станция "Суджа", объем транзита российского газа в Европейский союз снизился до 42,3 млн кубометров в сутки.

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