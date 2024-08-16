"Газпром" сократил транзит газа в ЕС до 42,3 млн кубометров в сутки

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, где расположена газоизмерительная станция "Суджа", объем транзита российского газа в Европейский союз снизился до 42,3 млн кубометров в сутки.
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