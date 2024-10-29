На улице Свободы откроется персональная выставка Бориса Лысикова

Культурный центр «Салют» приглашает всех любителей кухни и искусства на юбилейную «вкусную» выставку Бориса Лысикова, «Вдохновение на «кухне… (…художника)»! «Спешите насладиться многогранной экспозицией о кухне заслуженного художника РФ, чьи произведения разлетаются, как горячие пирожки в морозную лунную Рождественскую ночь!» — рассказали организаторы.