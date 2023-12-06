Любительские бои на камеру предложили запретить

У школьников стало популярным снимать ролики с драками, а виной тому — пропаганда поп-ММА — поединков между известными людьми, которые устраивают, чтобы подороже продать рекламу, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.
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