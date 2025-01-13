Региональную меру поддержки – единовременную выплату на первый взнос по ипотеке для молодых врачей увеличили до 900 тысяч рублей

С 1 января 2025 года по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке, которая входит в комплекс региональных мер поддержки молодых врачей, увеличена с 600 до 900 тысяч рублей.