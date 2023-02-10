В Северодвинске в марте планируют собрать первый урожай овощей

Северодвинский агрокомбинат уже начал высадку рассады в теплицах. Как рассказала министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, Северодвинский агрокомбинат высадит рассаду на площади более двух гектаров.
Северодвинский агрокомбинат уже начал высадку рассады в теплицах. Как рассказала министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, Северодвинский агрокомбинат высадит рассаду на площади более двух гектаров.
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