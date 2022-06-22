Ответ на пост «Когда хочется по-хорошему»

Один в один ситуация, мне нужна была операция, краевая больница выкатила абсолютно безумный список анализов и обследований, часть из которых имеет срок действия 5 дней, часть 10 дней! Обратился к терапевту по своему месту жительства, врач сразу сказала, что этот список безумен! Половина исследований в нём взята с потолка (например мне написали сделать 6 штук УЗИ, хотя для этой операции достаточно 2, а ФГДС и колоноскопия вообще нужна только при определенных показаниях) да и не возможно успеть сдать весь этот список анализов в муниципальной больнице хотя бы за 14 дней, не говоря уже о том, чтобы получить результаты, которые не будут просрочены, примерно к дате операции.