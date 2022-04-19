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Экономика Европы вывернута наизнанку

Израильский политолог Яков Кедми в интервью газете "Труд" рассказал о беспрецедентном кризисе, который поразит Европу, а также о рисках очередной волны мигрантов.

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