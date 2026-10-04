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За рулем

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Продажи Lada в сентябре показали рекорд

Продажи Lada в сентябре показали рекорд

Сентябрь стал для Волжского автозавода лучшим месяцем с начала года. В России за этот период продали 32 310 легковых и легких коммерческих машин марки – на 9,4% больше, чем годом ранее, и на 10,6% выше августовского результата.

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