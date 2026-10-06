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Культуромания

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Международная медиапремия «Честный взгляд» продолжает прием заявок

Международная медиапремия «Честный взгляд» продолжает прием заявок

До 20 октября продолжается прием заявок на участие в медиапремии для зарубежных журналистов и блогеров «Честный взгляд», организованной Россотрудничеством.

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